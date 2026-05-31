Un incendio destruyó por completo una vivienda en Baradero

Un voraz incendio consumió por completo una vivienda ubicada en Acevedo al 1100, en la ciudad de Baradero, durante la madrugada de este domingo. El siniestro movilizó a cinco dotaciones de bomberos que trabajaron intensamente para controlar las llamas.

Según se informó, el alerta se recibió alrededor de las 4:10 de la mañana, cuando el fuego ya se encontraba generalizado. Al lugar acudieron los móviles 37/45, 33/45, 35/45, 39/45 y 4/45, cuyos efectivos lograron evitar que las llamas se propagaran a propiedades linderas.

Las pérdidas materiales fueron totales y ahora se investigan las causas que originaron el incendio. La zona donde ocurrió el hecho había sido escenario de un operativo policial durante el fin de semana que culminó con personas detenidas, aunque por el momento no se informó si existe alguna relación entre ambos episodios.