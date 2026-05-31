El municipio informó el cierre preventivo del puente peatonal por tareas de reparación

La Municipalidad de San Pedro informó que el puente peatonal permanecerá cerrado de manera preventiva debido a daños detectados en su base, los cuales deberán ser reparados por personal de la Secretaría de Servicios Públicos.

Según se indicó, la estructura no podrá ser utilizada hasta que finalicen los trabajos previstos para los próximos días. Desde el Municipio solicitaron a los vecinos respetar la medida de seguridad y evitar transitar por el lugar hasta que se comunique su rehabilitación.