Tres personas fueron notificadas en causas por tenencia de marihuana para consumo personal

Durante distintos procedimientos realizados en la jornada de ayer, personal policial identificó a dos mayores de edad y un menor que llevaban consigo marihuana para consumo personal. Una mujer de 29 años y un hombre de 36 años fueron trasladados a la dependencia policial, donde se les notificó la formación de una causa por tenencia de estupefacientes para consumo personal. Tras cumplirse las actuaciones correspondientes, ambos recuperaron la libertad.

En otro operativo, los efectivos interceptaron a un adolescente de 16 años que también tenía marihuana en su poder y circulaba en una motocicleta de gran cilindrada sin la documentación exigida. El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía del Joven de San Nicolás y posteriormente entregado a su progenitor, mientras que el rodado quedó secuestrado por personal de Inspección Municipal.