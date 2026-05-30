Una motociclista fue hospitalizada tras un accidente en 3 de Febrero y Uruguay

Un siniestro vial ocurrido este viernes cerca de las 11:30 d ayer en la esquina de avenida 3 de Febrero y Uruguay dejó como saldo a una mujer con lesiones leves. La motociclista circulaba a bordo de una moto de 125 cc cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra una camioneta Toyota conducida por un vecino de la ciudad.

Como consecuencia del choque, personal del SAME acudió al lugar y trasladó a la mujer al Hospital Emilio Ruffa para su evaluación médica. Fuentes consultadas indicaron que las heridas sufridas serían de carácter leve, aunque se le realizaron estudios complementarios para descartar otras lesiones. Las causas del accidente son materia de investigación.