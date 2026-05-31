Detuvieron a un joven que amenazó a su hermano mientras cumplía arresto domiciliario

Un joven de 24 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un conflicto familiar en una vivienda ubicada sobre calle Cucit al 1500, en San Pedro.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la EPC acudieron al lugar tras un llamado de emergencia y constataron que el acusado había amenazado verbalmente a su hermano de 22 años en el interior del domicilio.

De acuerdo con la información oficial, el aprehendido se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en esa misma vivienda al momento del incidente. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 7 de San Pedro, que interviene en la investigación.