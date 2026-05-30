Robo: le arrebataron la cartera del canasto de la bicicleta y quedó filmado

Un hecho de inseguridad ocurrió en San Pedro, cuando un delincuente le arrebató la cartera a una mujer que la transportaba en el canasto de su bicicleta.

El episodio se registró en calle San Martín al 1800 aproximadamente y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento en que el ladrón se acerca a la víctima, toma la cartera y se da a la fuga rápidamente.

Las grabaciones podrían aportar elementos importantes para la identificación del autor del robo y el avance de la investigación.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes reclaman mayores medidas de prevención ante este tipo de delitos.