Un hombre que recolectaba cartones en Baradero volverá a Río Tala tras perder su precaria vivienda

retiraron el refugio que había armado en baradero y el vecino regresará a río tala

Un vecino de Río Tala que se encontraba viviendo de manera precaria en Baradero aseguró que regresará a su localidad luego de que personal municipal retirara el refugio improvisado que había construido en Maipú al 2100.

Se trata de Walter Espinoza, quien explicó que en los últimos días se encontraba recolectando cartones, plásticos y chatarra para vender, actividad que realizaba para subsistir. Según relató, al regresar al lugar donde había armado el pequeño ranchito se encontró con maquinarias y camiones municipales retirando la estructura, por lo que quedó nuevamente sin pertenencias ni lugar donde quedarse.

Espinoza indicó que días atrás había sido trasladado por personal municipal hasta Río Tala, donde vive su madre, aunque volvió a Baradero para continuar con su actividad de reciclado. Tras lo ocurrido, afirmó que regresará a su localidad “con lo puesto”, mientras también mencionó que en redes sociales circularon comentarios y acusaciones en su contra que, según sostuvo, afectaron su situación.

Fuente: FM Tiempo.