Cada vez más cerca: La Anónima avanza con su llegada al edificio del ex Vea

La cadena supermercadista La Anónima avanza en las gestiones para instalar una nueva sucursal en San Pedro, en el edificio donde funcionó el supermercado Vea hasta octubre del año pasado. Durante la última semana, equipos técnicos de las áreas de infraestructura y logística recorrieron nuevamente el inmueble para evaluar las condiciones del lugar y las posibilidades de funcionamiento del futuro local.

El predio pertenece a la firma Desarrolladora San Pedro, que adquirió el espacio tras el remate del ex San Cayetano. Según trascendió, las negociaciones entre ambas partes se encuentran muy avanzadas, mientras se ultiman detalles del contrato para concretar el acuerdo que permitiría la apertura de un supermercado en Balcarce e Ituzaingó. Desde el municipio señalaron que el proyecto podría generar entre 30 y 40 puestos de trabajo, con prioridad para quienes se desempeñaban anteriormente en el local de Vea.