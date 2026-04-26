Choque entre motos dejó dos mujeres con lesiones

En la jornada de ayer, personal policial acudió a la intersección de Martín Fierro y Belgrano tras registrarse un accidente de tránsito entre motocicletas por causas que aún se tratan de establecer.

En el lugar, una motocicleta Gilera 110 cc de color rojo y negro, conducida por un masculino de 42 años, habría colisionado con otro rodado que no se encontraba al momento del arribo policial, el cual era guiado por una femenina de 22 años, quien viajaba acompañada por otra de 41. Ambas mujeres fueron trasladadas conscientes al nosocomio local, donde se constató que presentaban lesiones leves. Interviene la fiscalía local.