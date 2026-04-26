Aprehenden a un joven por agredir y amenazar a su hermano menor

En la noche de ayer, personal de la EPC local acudió a un llamado de emergencia en calle Molina s/n, donde procedió a la aprehensión de un masculino de 23 años.

Según se informó, el joven habría protagonizado un conflicto familiar, durante el cual agredió físicamente y amenazó a su hermano de 14 años. La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, acompañado por un adulto responsable. Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del imputado en el sector de calabozos.