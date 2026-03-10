Reforma de la VTV: primera revisión a los cinco años y controles cada dos

El Gobierno nacional ratificó los cambios en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV), al rechazar el planteo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y varias empresas del sector. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial, lo que deja firme la reforma impulsada previamente por el Decreto 196/25 y agota la vía administrativa, trasladando ahora el conflicto al ámbito judicial. Los empresarios habían cuestionado la medida al considerar que podría afectar la seguridad vial y la independencia en los controles.

La reforma introduce cambios importantes en los plazos y en la forma de realizar las inspecciones técnicas. Entre las principales modificaciones se establece que los vehículos 0 km deberán realizar la primera revisión recién a los cinco años, cuando antes era a los tres. Además, los autos de hasta diez años pasarán a revisarse cada dos años, en lugar de hacerlo anualmente. Otro punto central es el fin de la exclusividad de los talleres tradicionales, ya que ahora concesionarias, importadores y talleres mecánicos habilitados también podrán realizar las inspecciones, promoviendo mayor competencia en el servicio.

Desde el Ejecutivo sostienen que los cambios buscan reducir costos y simplificar trámites para los conductores, argumentando que los vehículos modernos cuentan con mayores estándares de seguridad. También señalaron que, según estudios internacionales, la mayoría de los siniestros viales se producen por errores humanos y no por fallas mecánicas. En este marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma al afirmar que permitirá más oferta de centros de verificación y precios más competitivos, en línea con lo que ocurre en otros países.