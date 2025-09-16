Un hombre murió en un hotel alojamiento: investigan lo ocurrido

Un hombre de aproximadamente 60 años falleció en la tarde de ayer mientras se encontraba en una habitación de un hotel alojamiento ubicado en calle Benefactora Sampedrina al 2800.

Según trascendió, la víctima se hallaba acompañada por una joven que dio aviso inmediato al percatarse de la situación. Personal de emergencias constató el deceso en el lugar. Si bien los primeros indicios apuntan a un paro cardíaco, la Fiscalía dispuso la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.