Moto fuera de control se subió a la vereda y chocó contra un comercio: dos jóvenes hospitalizados

En la tarde de ayer, personal policial acudió a un llamado de emergencia al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Belgrano y General Lavalle, en San Pedro.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda de color rojo y blanco, conducida por un joven de 21 años y acompañado por otro de 20, colisionó contra la cartelería de un comercio de la zona. Según la hipótesis inicial, el siniestro se habría producido cuando intentaron evitar el impacto con una camioneta guiada por un hombre de 37 años.

Ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados en ambulancia al Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa”, donde ingresaron con lesiones de gravedad. En el hecho tomó intervención la Fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.

–