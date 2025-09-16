Detienen a un sujeto acusado de cometer absusos sexuales contra una menor
La policía detuvo a este martes a un sujeto, sindicado como posible autor de múltiples abusos sexuales contra menores. Si bien se investiga el abuso contra una menor poddria haber otras dos implicadas, según trascendió.
La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer, ya que se trata de un hecho de abuso en el ámbito familiar que involucra a una menor como víctima.
Esta tarde se llevó a cabo su captura y fue puesto a disposición de la justicia que había determinado su detención.
El imputado fue arrestado en su vivienda, ubicada en Juan Ismael Giménez al 1900, en un operativo que generó gran agitación en el vecindario, donde incluso algunos intentaron agredirlo.