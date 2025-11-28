Secuestran 11 vehículos en un operativo de tránsito realizado en Gobernador Castro

En la jornada de ayer, personal policial de Gobernador Castro, en conjunto con el Área de Tránsito Municipal y efectivos de la UTOI San Nicolás, llevó adelante un operativo de interceptación vehicular e identificación de personas en distintos puntos de la localidad.

Durante el procedimiento se secuestraron diez motocicletas y un automóvil por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Los rodados fueron trasladados al corralón municipal de San Pedro y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local.

Las autoridades remarcaron que este tipo de controles continuarán realizándose con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.