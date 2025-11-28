Canalweb San Pedro
PolicialesTránsito

Secuestran 11 vehículos en un operativo de tránsito realizado en Gobernador Castro

Redacción CWSP

En la jornada de ayer, personal policial de Gobernador Castro, en conjunto con el Área de Tránsito Municipal y efectivos de la UTOI San Nicolás, llevó adelante un operativo de interceptación vehicular e identificación de personas en distintos puntos de la localidad.

Durante el procedimiento se secuestraron diez motocicletas y un automóvil por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Los rodados fueron trasladados al corralón municipal de San Pedro y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local.

Las autoridades remarcaron que este tipo de controles continuarán realizándose con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.