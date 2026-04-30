Tres aprehendidos tras allanamientos por robo y secuestro de droga

Personal del GTO de la Estación de Policía Comunal San Pedro, junto a efectivos de la Sub DDI San Pedro-Baradero, realizó tres allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de una investigación por “robo”. Los procedimientos tuvieron resultado positivo en dos de los domicilios allanados.

En el primero de los objetivos, ubicado en calle Ruffa al 1000, los efectivos secuestraron prendas de vestir relacionadas con el hecho investigado y una motocicleta Keller Crono Clásico, que habría sido utilizada durante el ilícito. Además, ante una situación de urgencia, se incautó una réplica de pistola calibre 9 milímetros, gran cantidad de envoltorios con clorhidrato de cocaína, cogollos de marihuana y dinero en efectivo.

Durante el operativo también fueron recuperados una cafetera y una máquina para hacer donas que habían sido denunciadas como robadas. En el lugar fue aprehendido un joven de 20 años acusado por el delito de robo, mientras que una joven de 18 años quedó detenida por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el segundo allanamiento positivo, realizado en inmediaciones de Miguel Porta y Alvarado, la policía secuestró un buzo color celeste con etiqueta, considerado de interés para la causa. Allí fue aprehendido un hombre de 24 años.

La magistratura interviniente dispuso la notificación de la formación de la causa para los tres aprehendidos, quienes permanecerán alojados a disposición de la Justicia.