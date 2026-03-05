Un camionero falleció tras un choque múltiple en el km. 149 de la Ruta 9

Un grave accidente se registró durante la madrugada en el kilómetro 149 de la Ruta 9, a la altura del puente de Río Tala, en jurisdicción de San Pedro, donde cuatro camiones colisionaron entre sí y dejaron como saldo una víctima fatal.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:05 de la madrugada y movilizó a los servicios de emergencia. En el lugar trabajaron dotaciones que se encargaron del rescate de las víctimas. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores perdió la vida, mientras que los restantes involucrados fueron trasladados al Hospital de San Pedro para su atención médica.

El hecho se produjo en el límite entre los partidos de San Pedro y Baradero y las causas del choque son materia de investigación.

El tránsito se está desviando hacia la Ruta 8 por la Ruta 191.