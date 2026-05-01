Se espera un nuevo ingreso de aire frío con posibles heladas en San Pedro

Un nuevo frente frío se aproxima a la región y su ingreso está previsto para el sábado 2 de mayo en el partido de San Pedro, según información meteorológica vigente. El fenómeno podría provocar un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

En ese marco, no se descarta la formación de heladas leves a moderadas durante la mañana del domingo, en una situación similar a la registrada el lunes con la primera helada del año. Las temperaturas mínimas se ubicarían entre 3°C y 6°C, mientras que las máximas oscilarían entre 17°C y 19°C.