Choque entre una moto y un auto en M. Iglesias y Lavalle

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de M. Iglesias y Lavalle, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil. En el rodado menor circulaban una joven de 18 años junto a una acompañante de 19, mientras que el otro vehículo era conducido por un hombre de 35 años.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el siniestro dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas. Tras la intervención de los efectivos, la motocicleta fue secuestrada.