Detuvieron a dos menores de 12 y 14 años tras un robo en una camioneta

Personal de la Estación de Policía Comunal logró la aprehensión de dos menores de 12 y 14 años luego de un hecho delictivo ocurrido en la zona de Colón y Chivilcoy. El procedimiento se realizó a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Local.

Según informaron fuentes policiales, ambos adolescentes fueron interceptados en inmediaciones de Colón y R. Naón, luego de haber ingresado sin ejercer violencia a una camioneta Chevrolet S10 estacionada en el lugar, de donde sustrajeron distintas herramientas de mano. Los efectivos lograron recuperar la totalidad de los elementos robados.

Tomó intervención la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que dispuso la notificación de la formación de la causa y posteriormente la entrega de los menores a sus familiares.