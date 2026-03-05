Apertura del Período de Sesiones Ordinarias 2026 del HCD: Salazar anunció que avanzan los pasos para duplicar la capacidad energética con la Estación Transformadora San Pedro Industrial

Quedó inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, con el mensaje anual del intendente Cecilio Salazar en el Salón Dorado del Palacio Municipal, ante concejales y concejalas, consejeros escolares, autoridades e integrantes del equipo de gobierno.

Durante su intervención, el jefe comunal trazó un diagnóstico del contexto nacional y su impacto en la vida cotidiana, y defendió el rol del Estado municipal como primera respuesta en servicios esenciales, salud, asistencia social y seguridad. En ese marco, destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para sostener obras y políticas públicas en el distrito, y remarcó que ante el retiro de la Nación en materia de financiamiento, el esfuerzo recae sobre la Provincia y los municipios.

Salazar cuestionó la confusión en el debate público sobre responsabilidades y recursos, y sostuvo que las tasas municipales están vinculadas a servicios concretos, mientras que la mayor carga tributaria se define a nivel nacional. Defendió además una administración local con control y transparencia, especialmente en un escenario de recursos limitados.

Entre los principales anuncios, subrayó el avance del proceso licitatorio de la Estación Transformadora “San Pedro Industrial”, una obra estratégica que permitirá duplicar la capacidad energética local y acompañar el crecimiento productivo. También destacó el trabajo conjunto con la Provincia en rutas y accesos, la continuidad de la obra de viviendas en el barrio Güemes y el avance de la licitación para finalizar el edificio de la Escuela San Roque con financiamiento provincial.

En materia de gestión, presentó resultados y objetivos por áreas, con énfasis en la mejora de la atención sanitaria, la modernización administrativa, la optimización de servicios y la prevención en seguridad. Se anunciaron líneas de trabajo para fortalecer obras sanitarias en barrios, incorporar tecnología para mejorar el suministro de agua, avanzar en el mejorado del Paseo Costanera, continuar el mantenimiento de caminos rurales con articulación provincial y utilizar el FOPC para obras de regularización eléctrica. En Salud, se prevén inversiones para fortalecer laboratorio y áreas críticas y reforzar el sistema de emergencias; y en Seguridad, la ampliación del sistema de monitoreo con nuevas cámaras y herramientas tecnológicas.

En el cierre, el intendente dejó planteado el rumbo para el año: sostener servicios esenciales, defender el empleo y avanzar en obras y proyectos estratégicos para el desarrollo de San Pedro, aun en un contexto económico adverso, con una gestión basada en la transparencia, eficiencia y presencia territorial.

El Honorable Concejo Deliberante estableció que las sesiones ordinarias se realizarán los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 11.00 horas.