El municipio controlará vehículos estacionados por más de cinco días en la vía pública

El Municipalidad de San Pedro solicitó la colaboración de vecinas y vecinos para cuidar el espacio público y mejorar la circulación en los barrios, y anunció que intensificará los controles sobre vehículos que permanezcan estacionados durante varios días en un mismo lugar.

Según informaron oficialmente, “un vehículo estacionado durante muchos días en el mismo lugar reduce la disponibilidad de estacionamiento, dificulta tareas de limpieza y mantenimiento, y puede generar situaciones de riesgo en la vía pública”. Por este motivo, la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad comenzará a prestar especial atención a aquellos rodados que permanezcan estacionados de manera continua por más de cinco días en el mismo punto.

Desde el Ejecutivo recomendaron, en estos casos, reubicar el vehículo, guardarlo en un espacio privado o regularizar su situación, recordando que la medida se enmarca en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, cuyo artículo 49 establece la prohibición de estacionar “por un período mayor de cinco días o del lapso que fije la autoridad local”.

En caso de incumplimiento y de corresponder según la intervención de la autoridad de control, podrán aplicarse las medidas previstas por la normativa vigente, incluyendo la remoción del vehículo mediante grúa para ordenar la situación.