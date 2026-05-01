Robaron una moto y una bicicleta durante la madrugada

Vecinos de la ciudad alertaron en redes sociales sobre el robo de una motocicleta y una bicicleta ocurrido durante la madrugada de este viernes. Los damnificados difundieron publicaciones solicitando colaboración para poder recuperar los vehículos sustraídos.

Uno de los hechos ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando delincuentes robaron una motocicleta que se encontraba estacionada en la puerta de una vivienda. Según indicó el propietario a través de redes sociales, se trata de una Guerrero Trip modelo 2012, identificable por contar con un escape libre. “Hoy a las 4:30 me acaban de robar esta moto en la puerta de mi casa. Si alguien sabe algo o la ve me pueden avisar por favor”, expresó en la publicación.

Además, otra vecina denunció el robo de una bicicleta durante la misma madrugada, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el rodado ni sobre las circunstancias del hecho.