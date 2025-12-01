Un camión cayó al zanjón de Caseros y Depietri

Un camión cayó esta mañana al zanjón ubicado en las calles Caseros y Depietri, aparentemente por una maniobra realizada por el conductor, según relató un testigo. Pese a los intentos iniciales por retirar el vehículo, hasta pasado el mediodía no había podido ser movido. Afortunadamente, el chofer resultó ileso.

Recién cerca de las 13, tras el trabajo de un camión grúa que se hizo presente en el lugar, el rodado pudo ser finalmente extraído de la zanja, permitiendo normalizar la circulación en la zona.