Detienen al quinto implicado en el violento robo ocurrido en el boulevard

En el avance de la investigación por el violento robo ocurrido la semana pasada en la zona del Boulevard, hecho por el cual ya había cuatro personas detenidas, este martes por la mañana el GTO de la Comisaría local aprehendió al quinto sospechoso identificado como partícipe del ataque. El joven, de 19 años, fue interceptado en la vía pública, en inmediaciones de calle 35 y Riobamba.

Tras su detención, fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde permanece a disposición de la UFI Nº 11, a la espera de ser convocado para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa.