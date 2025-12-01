El Gobierno decretó un feriado en diciembre: será el último fin de semana largo del 2025

Tras el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, muchas familias ya miran el calendario para saber cuándo será el próximo descanso. Aunque el año entra en su etapa final, diciembre suma dos feriados, pero solo uno de ellos permitirá estirar el respiro con un fin de semana largo antes del cierre del 2025.

El Gobierno decretó oficialmente que el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, será feriado inamovible. Al caer lunes, forma un fin de semana largo de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8. Será el último fin de semana largo del año y uno de los más esperados para quienes buscan una escapada rápida o simplemente descansar.

Los feriados que quedan en diciembre 2025

El cierre del año tendrá dos jornadas clave, aunque solo una de ellas extenderá el descanso:

8 de diciembre — Fin de semana largo confirmado

El Día de la Inmaculada Concepción de María cae lunes y genera un fin de semana largo ideal para viajar, adelantar compras de fin de año o cargar energías antes de las Fiestas.

25 de diciembre — Navidad sin fin de semana largo

La Navidad caerá jueves. Este año no habrá decreto de feriado puente para el viernes 26, por lo que no se arma descanso extendido. Será un único feriado en medio de la semana festiva.