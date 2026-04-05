Triple choque en Av. Sarmiento y Pavón: una mujer fue asistida por el SAME

Un siniestro vial se registró en la tarde de ayer en la intersección de avenida Sarmiento y Pavón, donde por causas que aún se investigan colisionaron tres vehículos. El hecho involucró a una Volkswagen Saveiro blanca conducida por un hombre de 45 años, acompañado por una adolescente de 16; un Chevrolet gris guiado por un hombre de 48 años, junto a dos acompañantes de 42 y 8 años; y otro automóvil Chevrolet manejado por un hombre de 35 años.

Como consecuencia del impacto, una mujer mayor que viajaba en el Chevrolet gris fue trasladada consciente por una ambulancia del SAME, aunque se constató que no presentaba lesiones de gravedad. En el lugar trabajó personal policial y tomó intervención la fiscalía local para determinar las circunstancias del hecho.