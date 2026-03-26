Alejandro Acosta asumió como nuevo presidente del Club Los Andes
Durante la noche del viernes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la que se concretó la renovación parcial de la Comisión Directiva y se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio N° 80. El encuentro permitió repasar la actividad institucional y los avances registrados a lo largo del último período.
Entre los aspectos destacados se mencionaron la temporada de verano, las mejoras en distintos sectores como pileta, parque, gimnasio y cantina, y el crecimiento de las disciplinas deportivas. Además, se ratificó el compromiso de seguir fortaleciendo las actividades, incorporando nuevas propuestas como las divisiones inferiores de vóley, y avanzar con obras proyectadas para este año en beneficio de los socios.
La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Acosta Alejandro
Vicepresidente: Pérez Martín
Secretario: Viles Guillermo
Prosecretario: Reichel Sergio
Tesorero: Bonavia Gonzalo
Protesorero: Viani Maximiliano
Vocal titular 1°: Lardito Jorge
Vocal titular 2°: Canabal Emilio
Vocal titular 3°: Maza Santiago
Vocal titular 4°: Vitale Julian
Vocal titular 5°: Santiago Galeotti
Vocal titular 6°: Adrover Sebastián
Vocal Supl.1°: Melo Claudio
Vocal Supl. 2°: Guidi José Miguel
Vocal Supl.3°: Velozo Oscar
Vocal Supl. 4°: Biló Miguel
Revisor de Cuenta Titular 1°: Pereyra Cristian
Revisor de Cuenta Titular 2°: Canabal Hernando
Revisor de Cuenta Titular 3°: Esteve Daniel
Revisor de Cuenta Supl. 1°: Comment Marcos
Revisor de Cuenta Supl. 2°: Nellen Alicia