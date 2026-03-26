Alejandro Acosta asumió como nuevo presidente del Club Los Andes

Durante la noche del viernes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la que se concretó la renovación parcial de la Comisión Directiva y se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio N° 80. El encuentro permitió repasar la actividad institucional y los avances registrados a lo largo del último período.

Entre los aspectos destacados se mencionaron la temporada de verano, las mejoras en distintos sectores como pileta, parque, gimnasio y cantina, y el crecimiento de las disciplinas deportivas. Además, se ratificó el compromiso de seguir fortaleciendo las actividades, incorporando nuevas propuestas como las divisiones inferiores de vóley, y avanzar con obras proyectadas para este año en beneficio de los socios.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: