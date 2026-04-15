Aprehenden a un hombre por violar una restricción perimetral en Gobernador Castro

Un hombre de 36 años fue aprehendido ayer por la noche por personal policial del destacamento de Gobernador Castro, tras ser sorprendido incumpliendo una restricción perimetral vigente.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en el camino rural Cuartel V sin número, donde los efectivos constataron la presencia del individuo en el interior de la vivienda de su ex pareja, una mujer de 41 años. Sobre el hombre pesaba una medida cautelar de prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Paz de San Pedro.

Ante esta situación, el sujeto fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la sede de la Estación de Policía Comunal de San Pedro.

La causa fue caratulada como “desobediencia”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 en turno, quedando el imputado a disposición de la justicia.