Alerta amarillo: se esperan tormentas y lluvias con altos registros de agua caída

Un alerta amarillo por lluvias y tormentas rige para el norte de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan condiciones de inestabilidad a partir de la noche de este martes, con impacto durante gran parte del miércoles 15 de abril.

Según el informe, un sistema de baja presión se ubicará sobre Entre Ríos, generando lluvias de variada intensidad que predominarán desde la madrugada. Se estiman acumulados entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores cercanos a los 80 mm. Si bien el alerta abarca principalmente el norte bonaerense, también se prevé que afecte a municipios ribereños y el AMBA.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán al menos hasta la mañana del jueves 16, con algunas mejoras temporarias a lo largo del período. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos o complicaciones derivadas de las lluvias.