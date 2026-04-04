Esto no termina acá: nuevas lluvias abundantes entre el lunes 6 y el martes 7 con una ciclogénesis en Buenos Aires

Finalmente el aire tropical fue totalmente desalojado de Buenos Aires tras una semana extremadamente anómala para la época, con valores muy elevados de temperatura y humedad. Sensaciones térmicas de hasta 35 °C en la tarde del Viernes Santo en el AMBA, y el avance definido de un sistema frontal frío sobre la región central de la Argentina, daban la pauta de que el cambio de condiciones era inminente.

Las tormentas asociadas al frente frío llegaron recién en la noche, luego de las 20 horas, y han presentado intensidades muy variables dependiendo de la zona.

Ciclogénesis a la vista: nuevas lluvias abundantes sobre Buenos Aires

Los distintos pronósticos van consolidando la evolución de una ciclogénesis sobre el este de Argentina en los próximos días, alcanzando su etapa más madura entre el lunes 6 y el martes 7 y generalizando las lluvias y tormentas con fuertes vientos.

El AMBA espera un nuevo desmejoramiento de las condiciones entre la madrugada y la mañana del lunes, cuando avanzarían desde el norte y el oeste lluvias y tormentas. Entre la tarde y noche de este día podría darse un periodo con lluvias abundantes en la región, en tanto que el martes continuarán las precipitaciones y podrán volver a ser importantes desde la tarde en adelante, cuando la parte trasera del ciclón extratropical afecte de lleno la coste este y noreste bonaerense.

Existen probabilidades altas que en estos dos días puedan volver a precipitar más de 50 mm en la región del AMBA, terminando de consolidar un inicio de abril sumamente húmedo.

Otro punto a considerar para estas dos jornadas será la intensidad del viento asociado al ciclón, que podría situarse entre 50 y 70 km/h, especialmente en el tramo final del martes cuando ya se posicione del sector sur.

Fuente: Meteored.