Denuncia en redes sociales tras sufrir el robo de su bicicleta

Un vecino expresó su indignación y preocupación tras sufrir el robo de su bicicleta, hecho que denunció públicamente a través de Facebook. “Recién me acaban de robar esta bici, cualquier cosa mándenme al privado o si saben quiénes son estos gatos al privado”, escribió en su publicación, solicitando colaboración para poder recuperarla.

El mensaje rápidamente comenzó a difundirse entre usuarios de la red social, quienes compartieron la publicación con el objetivo de aportar datos que permitan identificar a los responsables o dar con el rodado sustraído. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el hecho ni intervención policial confirmada.