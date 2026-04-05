Allanamiento por amenazas agravadas: secuestran moto y marihuana en un conflicto de larga data

Personal del GTO de la Estación de Policía Comunal local llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por amenazas agravadas, denunciadas por una vecina de 42 años. A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer el domicilio del presunto autor y solicitar la correspondiente orden judicial, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 1100, donde se procedió al secuestro de una motocicleta Suzuki 150 cc de color azul, utilizada presuntamente en el hecho. Asimismo, se notificó de la causa a un menor de 16 años, con intervención de su progenitor. Durante el operativo también se incautó de urgencia un frasco de vidrio con marihuana, por lo que se notificó a una mujer de 24 años por infracción a la Ley 23.737. Interviene la Fiscalía de Joven. El hecho se enmarca en un conflicto de larga data entre las partes.