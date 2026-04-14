Choque entre dos motos en la ciudad: un hombre resultó con lesiones

Un accidente de tránsito ocurrido en la jornada de ayer en la intersección de Joaquín V. González y Libertad dejó como saldo a un hombre con lesiones leves.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) acudió al lugar tras un llamado de emergencia y constató la colisión entre dos motocicletas: una Corven 110 cc de color azul, conducida por un hombre de 48 años, y una Guerrero 110 cc, guiada por un joven de 17 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor mayor de edad fue trasladado al nosocomio local, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

En el hecho interviene la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial San Nicolás, que llevará adelante las actuaciones correspondientes.