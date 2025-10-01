Triple choque de camiones en Arroyo Seco: un fallecido y tránsito normalizado en la Ruta 9

Un fatal accidente ocurrió en la Autopista Buenos Aires–Rosario, a la altura del kilómetro 270, donde tres camiones protagonizaron un choque en cadena que dejó como saldo la muerte de uno de los conductores. El hecho se produjo en horas de la medianoche del martes en inmediaciones del peaje entre Arroyo Seco y General Lagos, lo que generó un importante operativo de tránsito que se extendió hasta primeras horas de este miércoles.

Según los primeros reportes, la víctima, identificada como Víctor P., falleció tras impactar contra el vehículo que lo precedía, quedando su cabina incrustada en el acoplado. Bomberos y personal del SIES trabajaron en el lugar para asistir a los sobrevivientes, quienes resultaron ilesos pero quedaron a disposición de la Justicia. La fiscal Mariana Prunotto ordenó el secuestro de los camiones involucrados —un Iveco volcador, un Mercedes-Benz Axor y un Iveco 170E22— y la detención preventiva de dos camioneros, oriundos de Córdoba y La Rioja, por la causa de homicidio culposo. Pasadas las 7 de la mañana, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó la liberación total de la traza.