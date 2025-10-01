Joven detenido tras un episodio de violencia de género y resistencia a la autoridad

Durante la mañana del lunes, efectivos policiales acudieron a un llamado de emergencia al 911 que alertaba sobre un posible caso de violencia de género en la vía pública, en la intersección de Avenida Sarmiento y Dr. Ricardo Rojas.

Al llegar al lugar, los uniformados intentaron identificar a un joven de 18 años, quien reaccionó de manera violenta y se resistió al procedimiento, arrojando golpes de puño y patadas contra los efectivos, en presencia de su pareja de 20 años. La joven, sin embargo, no manifestó haber sufrido agresiones de índole de género.

El sujeto fue reducido y aprehendido, quedando alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial. La Fiscalía local dispuso la notificación de la causa correspondiente y continuará con las actuaciones judiciales.