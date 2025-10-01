Dos hombres detenidos en Baradero en el marco de causas por abuso sexual
En las últimas horas, la policía de Baradero concretó dos detenciones por denuncias de abuso sexual, en operativos ordenados por la Justicia y llevados adelante con apoyo de distintas dependencias.
En primera instancia, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal, junto a la Comisaría de la Mujer y la Familia, la SUBDDI Baradero–San Pedro y Policía Científica, cumplió con una orden de allanamiento en una vivienda de calle Bolaños al 1600. Allí se detuvo a un hombre de 35 años, denunciado por abuso sexual el pasado 28 de septiembre. Además, se secuestraron elementos de interés para la investigación. El detenido quedó a disposición de la UFI Nº 9 descentralizada de Baradero.
Por otra parte, personal de la EPC Baradero detuvo a un hombre de 45 años en la sede de la Fiscalía Nº 8 de Baradero, ubicada en calle Laprida al 1000. La medida había sido solicitada por el fiscal Dr. Hernán Granda y autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 1 de San Nicolás, en el marco de otra causa de abuso sexual denunciada por una mujer mayor de edad. El acusado fue alojado en la dependencia policial y también quedó a disposición de la Justicia.