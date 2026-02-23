Florencia Biain fue trasladada a un centro de mayor complejidad en san isidro

Florencia Biain fue derivada en las últimas horas al Hospital Central San Lucas, donde permanece internada tras haber sufrido graves lesiones en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de ayer en San Pedro.

La joven cayó de su motocicleta en la intersección de las avenidas 11 de Septiembre y Nieto de Torres, por causas que se investigan. Desde entonces, familiares y amigos mantienen una cadena de oración y expresan su acompañamiento a través de mensajes en redes sociales, a la espera de su evolución médica.

A través de Facebook su madre Angelica Marsico, expresó: «Hola a todos les voy a contar como sigue mi bella flor, ella sigue igual hay que esperar su evolución, son 72 horas a partir de ayer a las 12 de la noche que la intervinieron para ponerle un catéter para descomprimir su cabeza, sigue dormida y sigue con su tratamiento, es lento Pero va a ser un resultado maravilloso, porque ella va a estar bien como antes se va a despertar pronto!!! Mañana 12 y 30 me dan el parte, porque hoy el neurocirujano no pudo estar en la clínica.. les voy a ir pasando información cada vez que la tenga así se enteran todos, porque son muchísimos los que mandan msj y llaman para ver cómo está mi hija, y eso para mí es muy importante y de mucho valor gracias muchas gracias»