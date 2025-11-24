Tres aprehendidos en distintos operativos: estupefacientes, captura activa y pedido de paradero

Durante la jornada de ayer, personal policial de San Pedro, en diversos procedimientos realizados junto a UTOI San Nicolás, concretó tres aprehensiones por diferentes delitos y requerimientos judiciales.

En primer lugar, en Litoral y E. Frers, fue aprehendido un joven de 21 años al que se le secuestraron 2,9 gramos de una sustancia similar a marihuana. La fiscalía local dispuso la notificación de la causa, el secuestro del material y su posterior liberación.

Minutos más tarde, en Javier Rivero y Fray Cayetano Rodríguez, efectivos detuvieron a un masculino de 18 años que presentaba captura activa desde el 3 de julio de 2025, solicitada por la UFI del Joven de San Nicolás, en el marco de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

Por último, en Oliveira César y Gomendio, otro joven de 18 años fue aprehendido tras constatarse que poseía impedimento legal por una captura activa del 9 de junio de 2025, requerida por la UFI N.º 7 de Zárate, Departamento Judicial Campana, en una causa por averiguación de paradero.

Todos los procedimientos quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes.