Ola de calor en el norte bonaerense y posible alivio hacia el fin de la semana próximo

El norte de la provincia de Buenos Aires se prepara para atravesar una intensa ola de calor durante la última semana de noviembre, impulsada por una masa de aire cálido y seco que avanza desde el norte patagónico y Cuyo. La persistente circulación de viento del sector norte, sumada a la baja humedad y el cielo mayormente despejado, favorecerá un marcado ascenso térmico en toda la región.

De acuerdo con la tendencia de los modelos meteorológicos, las temperaturas se ubicarán entre 4 °C y 10 °C por encima de los valores normales para esta época, con el pico previsto entre el miércoles y el jueves, cuando las marcas podrían acercarse o incluso superar los 35 °C en varias localidades del norte provincial.

Este escenario cálido será sostenido y se mantendrá durante casi toda la semana, con jornadas de alta sensación térmica y noches apenas templadas debido a la continuidad del flujo de aire caliente.

Sin embargo, hacia el viernes, el ingreso de un frente frío desde la Patagonia podría poner fin al período de calor extremo. Se espera un cambio en la circulación del viento y el desarrollo de chaparrones y tormentas aisladas sobre sectores del norte de la provincia de Buenos Aires. Aunque las precipitaciones no serían abundantes, marcarían el inicio de un descenso de temperatura más notorio durante el fin de semana.

Los servicios meteorológicos recomiendan mantenerse atentos a los próximos avisos oficiales ante posibles actualizaciones sobre la evolución del frente frío y la intensidad de las tormentas.