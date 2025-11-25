Cuánto cobran jubilados y AUH en diciembre con el nuevo aumento del 2,3%

Los haberes de ANSES, incluidas las prestaciones vinculadas a jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH, tendrán en diciembre un esquema excepcional compuesto por un aumento del 2,3%, pago del medio aguinaldo y la posible continuidad del refuerzo previsional, tal como surge de la actualización automática por movilidad basada en la inflación registrada en el IPC de octubre.

Este triple componente se aplicará en un mes donde tradicionalmente se incrementa el gasto familiar, por lo que ANSES detalló cómo se conforman los montos estimados para diciembre 2025. La jubilación mínima se actualizará a $340.755,35, a lo que se sumará el 50% correspondiente al aguinaldo y el eventual bono que el organismo evalúa sostener por séptimo mes consecutivo.

La actualización regirá también para la PUAM, las PNC y asignaciones como la AUH, la AUE y las asignaciones familiares del SUAF. El esquema mensual de movilidad evita retrasos acumulados y permite que los ajustes se apliquen automáticamente según el índice inflacionario, tal como establece el Decreto 274/2024.

¿Cómo quedan los haberes de ANSES con el aumento del 2,3%?

El primer componente del triple pago es la actualización por movilidad. Con el 2,3%, los valores para diciembre quedan así:

Jubilación mínima: $340.755,35

$340.755,35 PUAM: $272.597,08

$272.597,08 PNC por invalidez o vejez: $238.522,43

Este incremento también impacta en AUH, AUE y asignaciones familiares, que se ajustan de forma automática siguiendo el mismo índice. Aunque el porcentaje es moderado, la movilidad mensual permite mantener actualizadas las prestaciones ante variaciones del IPC.

¿Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre?

El segundo componente es el medio aguinaldo, equivalente al 50% del haber más alto percibido entre julio y diciembre.

Montos estimados:

Jubilación mínima: cerca de $170.000

cerca de $170.000 PUAM: alrededor de $136.000

alrededor de $136.000 PNC: aproximadamente $119.000

Este pago se acredita con el haber mensual y representa uno de los ingresos más altos del año para jubilados y pensionados.

¿Habrá bono de refuerzo para diciembre?

El tercer componente es el bono previsional, aún no oficializado, pero que ANSES otorgó durante todo 2025.

Los valores oscilaron entre $55.000 y $70.000, dirigidos a:

Jubilados con haber mínimo

Beneficiarios con ingresos levemente superiores, de forma proporcional

Fuentes del organismo señalan que diciembre podría repetir el refuerzo de $70.000, configurando el séptimo mes consecutivo de este beneficio orientado a sostener el ingreso de los haberes más bajos.

¿Cuánto se cobra en total con aumento, aguinaldo y bono?

Si se confirma el refuerzo, los montos finales serían aproximadamente:

Jubilación mínima

Con aumento: $340.755,35

$340.755,35 Con aguinaldo: cerca de $510.000

cerca de $510.000 Con bono: alrededor de $580.000

PUAM

Con aumento: $272.597,08

$272.597,08 Con aguinaldo: cerca de $408.000

cerca de $408.000 Con bono: alrededor de $475.000

PNC

Con aumento: $238.522,43

$238.522,43 Con aguinaldo: aproximadamente $357.000

aproximadamente $357.000 Con bono: cerca de $425.000

Si el bono no se confirma, el ingreso final quedará compuesto únicamente por la actualización + aguinaldo.

¿Cómo consultar cuánto se cobrará en diciembre?

Los beneficiarios pueden consultar la liquidación desde:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social anses.gob.ar, sección Calendario de pagos

El cronograma de diciembre se publicará oficialmente en los últimos días de noviembre.