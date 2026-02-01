Tragedia en la Ruta 9 a la altura de Ramallo: dos muertos y tres heridos graves tras un vuelco

Un grave siniestro vial sacudió la tarde del sábado en la Ruta Nacional 9, cuando un automóvil perdió el control y terminó volcando en el kilómetro 221, en cercanías de la localidad de Sánchez, en el carril con sentido Buenos Aires–Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 18:20 y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona.

El vehículo, un Renault Sandero Stepway, era ocupado por cinco personas oriundas de Rosario. Como consecuencia del despiste y vuelco, fallecieron el conductor y una mujer de 38 años, mientras que los otros tres ocupantes —entre ellos un menor de 9 años— resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados al Hospital Gomendio de Ramallo. En el lugar trabajaron Policía Vial, Bomberos Voluntarios de Villa Ramallo y ambulancias, y se iniciaron actuaciones judiciales por homicidio culposo y lesiones culposas, con intervención de la UFI N°7 del Departamento Judicial San Nicolás.

Fuente: Radio Stylo 98.5 Ramallo