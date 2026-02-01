Ruta 9: detuvieron a un automovilista con un arsenal de armas y munición prohibida

Un control preventivo realizado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 231, derivó en la detención de un automovilista tras el hallazgo de un importante arsenal dentro del vehículo que conducía. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Vial San Nicolás, en el marco de un operativo de seguridad desplegado en la zona norte.

Durante la inspección de un Ford Mondeo, los efectivos detectaron una actitud sospechosa del conductor, un hombre de 34 años, lo que motivó una requisa del rodado. En el interior se secuestraron armas de guerra, armas de uso civil, una escopeta y munición de uso prohibido, incluyendo una pistola calibre .45, cargadores, cartuchos de distintos calibres y un proyectil calibre .50. El conductor no pudo presentar documentación habilitante y fue aprehendido por disposición de la UFI N°3, quedando imputado por portación y tenencia ilegal de armas y municiones prohibidas.