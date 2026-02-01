Aprehendieron a un joven por amenazar a su padre con un arma blanca

Personal policial de esta dependencia acudió a un domicilio ubicado en Avenida 11 de Septiembre al 200, tras un llamado al 911, donde procedió a la aprehensión de un joven de 20 años por un hecho de violencia familiar.

Según se informó, el sujeto irrumpió en la vivienda de su progenitor, de 38 años, y lo amenazó verbalmente utilizando un arma blanca, generando una situación de extrema tensión. La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que la Fiscalía local dispuso la notificación de la causa por amenazas agravadas, quedando el aprehendido alojado en el sector de calabozos a la espera de su primera remisión a sede fiscal.