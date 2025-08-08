Tía de la menor víctima de abuso, denunció complicidad de la madre

En el marco de una investigación judicial por abuso sexual con acceso carnal, personal policial detuvo en la madrugada del miércoles, durante un allanamiento, a un hombre acusado de atacar a su hijastra de 13 años. El operativo se desarrolló por orden de la Justicia tras la recolección de pruebas que lo vinculan con los hechos.

La tía de la menor, denunció una presunta complicidad de la madre por lo que solicitó públicamente que la víctima y su hermano de 9 años sean puestos bajo el cuidado de otros parientes, asegurando que la madre no habría actuado para protegerlos. Según relató Valeria, tía de la menor, la niña sufrió una «tortura» desde los 9 años. La madre, lejos de creerle y protegerla, la habría golpeado y tildado de mentirosa cada vez que intentaba hablar de los abusos.

También iniciaron una campaña solidaria para reunir ropa, calzado y útiles escolares para ambos. La causa sigue en trámite y el detenido permanece a disposición de la fiscalía interviniente.