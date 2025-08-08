Rescate en las alturas: un joven trepó a un poste de luz

En la noche del jueves, cerca de las 21.30, un importante despliegue de personal policial y Bomberos Voluntarios se llevó a cabo en la estación de trenes, luego de que un joven ascendiera hasta la parte superior de un poste de alumbrado público.

Especialistas en trabajos en altura permanecieron en el lugar durante aproximadamente noventa minutos, manteniendo diálogo con el muchacho para lograr que descendiera sin sufrir lesiones. Una vez convencido, se activaron los protocolos de asistencia y resguardo. Cabe señalar que, dos noches antes, se registró un episodio similar en una torre cercana a las vías, donde un adolescente con problemas de salud mental también debió ser auxiliado por los equipos de emergencia.