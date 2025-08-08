Corte de energía por caída de árbol sobre línea eléctrica

La Cooperativa Eléctrica de San Pedro (COOPSER) informó que, como consecuencia de una poda realizada por particulares sin las medidas preventivas adecuadas, un árbol cayó sobre una línea de media tensión y provocó la salida de servicio del Alimentador 4, afectando también a subestaciones adyacentes y generando un corte de energía de amplias proporciones.

Personal de la cooperativa trabaja en las zonas afectadas para restablecer el suministro de forma progresiva mediante maniobras en la red. Desde COOPSER pidieron disculpas por los inconvenientes y reiteraron el llamado a la precaución en tareas de poda, ya que este tipo de acciones pueden ocasionar graves perjuicios a toda la comunidad.