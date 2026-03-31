Sube el gas: nuevas tarifas vigentes con impacto en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno Nacional oficializó un aumento de las tarifas de gas para todo el país, que ya está vigente desde este miércoles y también afecta a la Provincia de Buenos Aires. La actualización incluye la revisión de precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), la incorporación de un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el ajuste mensual por inflación, en el marco de un modelo de tarifas móviles por temporada implementado por la Secretaría de Energía. En la provincia, se estima que el incremento rondará el 3%, con variaciones en los cargos fijos y variables según la subzona tarifaria.

Por ejemplo, para usuarios residenciales bajo la concesionaria Camuzzi Gas Pampeana, el cargo fijo básico en la subzona Buenos Aires pasará de $3782,58 a $3889,24, mientras que en otras áreas como Bahía Blanca también se registran ajustes en los valores tanto del componente fijo como el que depende del consumo medido por metro cúbico. Estos cambios responden a las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y comienzan a reflejarse en las facturas de los usuarios a partir de abril.