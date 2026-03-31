Conmoción en por la muerte de un joven de 20 años

La comunidad de San Pedro atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Antonio Fernández, de 20 años, quien permanecía internado en estado crítico. El deceso se produjo durante la madrugada de este martes, cerca de las 2:00, luego de que su cuadro de salud se agravara tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio.

El joven había sido trasladado de urgencia al hospital en la mañana del lunes, donde logró ser reanimado por el equipo médico y quedó internado en terapia intensiva. En las horas previas, familiares y amigos habían impulsado cadenas de oración con la esperanza de una mejoría que finalmente no se concretó, generando un profundo pesar entre sus seres queridos.