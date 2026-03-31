Robo frente a su vivienda: buscan una motocicleta sustraída en las últimas horas

Una vecina denunció a través de redes sociales el robo de su motocicleta, ocurrido en las últimas horas frente a su vivienda. La damnificada solicitó la colaboración de la comunidad para intentar recuperar el rodado, que representa su único medio de movilidad.

“Me robaron la moto recién afuera de mi casa por favor compartir, es lo único que tengo para moverme y la estoy pagando todavía”, expresó la víctima en su publicación, donde apeló a la difusión del hecho para dar con el vehículo.